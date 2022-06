Comunicazione, Minetti (Trenord): “Utilizziamo piattaforma social per condivisione contenuti aziendali”

Giugno 8, 2022

“Il forum della comunicazione è un’opportunità unica per chi lavora in questo settore come noi. Tornare in presenza è un aiuto al networking e rappresenta la possibilità di ricostruire una cultura aziendale comune”. Lo ha detto la Social Media e Content Manager di Trenord, Valentina Minetti, a margine della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Trenord ha investito molto in questi anni sul tema del servizio come relazione, sia esterna che interna all’impresa. Noi abbiamo deciso di utilizzare una piattaforma digitale, pensata per questo, che fa da ponte e ci permette di utilizzare i social come strumenti di condivisione dei contenuti aziendali. Questa è una formula che ci sta appassionando e puntiamo ad arrivare nel 2023 ad avere 1400 dipendenti come utenti”, ha concluso.