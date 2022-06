Comunicazione: Piccirillo (Onclusive), “Il mondo e i media evolvono, bisogna fare attenzione a cambiamenti”

Giugno 9, 2022

“Il Forum della Comunicazione è un appuntamento a cui non si può mancare. Lo abbiamo sempre guardato come uno di quegli eventi fondamentali ed è un momento di scambio reciproco, ma allo stesso tempo è un palcoscenico ed una vetrina dove portare le proprie novità”. Così la Service Quality Supervisor di Onclusive, Daniela Piccirillo, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Abbiamo portato al forum uno studio che è stato condotto sulle tendenze di consumo sui media e sulle news. Abbiamo intervistato sia i comunicatori sia il pubblico e dalle risposte abbiamo elaborato i cinque passaggi utili ai comunicatori per migliorare la propria brand reputation. Tutto questo è utile anche per attuare strategie di comunicazioni efficaci. Il mondo e i media evolvono e quindi bisogna fare attenzione a questi cambiamenti”, ha concluso.