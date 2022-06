Comunicazione: Ricciuti, “Abbiamo lanciato nuovo social su esperienza. Complessità tema centrale vita lavorativa”

Giugno 9, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Il Forum della comunicazione rappresenta un momento di grande confronto importante per la nostra società e per il mercato della comunicazione. Inoltre, rappresenta la possibilità di incontrare e di confrontarsi con colleghi, amici e competitors”. Lo ha detto l’AD di Complementi di Business, Giuseppe Ricciuti, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Noi ci siamo occupati a lanciare un nuovo social, una nuova piattaforma sull’esperienza. All’inizio pensavo che il tema della complessità sarebbe stato poco rilevante rispetto al fatto che fosse complicato, ma abbiamo scoperto che l’essere complicato è molto meno rilevante della complessità che da oggi rappresenta un tema centrale per la nostra vita lavorativa”, ha concluso.