Comunicazione: Santacroce (IBM), “Pnrr grande opportunità per Paese. Digitale gioca ruolo fondamentale per realizzazione piano”

Giugno 9, 2022

“Il Forum Comunicazione rappresenta una grande opportunità di confronto e di condivisione di punti di vista differenti. E’ un’occasione in cui ciascuno di noi impara, portando un contributo.”. Così il Direttore Relazioni Istituzionali di IBM, Alessandra Santacroce, a margine della seconda giornata della XV edizione del Forum Comunicazione tenutasi a Roma presso la sede di Adnkronos. “Il Pnrr è una grandissima opportunità per il nostro Paese e ciascuno deve contribuire in questa direzione. Il digitale gioca un ruolo fondamentale per supportare le diverse missioni e le progettualità. Come IBM abbiamo sviluppato un documento che vuole dare un contributo al Pnrr e dove si descrive come il digitale rappresenta un acceleratore”, ha concluso.