Luglio 19, 2023

La riforma del concorso esterno in associazione mafiosa “non è in programma”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio in un’interrogazione al question time alla Camera. Il Guardasigilli ha chiarito che non ci sarà “nessun affievolimento nel contrasto alla criminalità organizzata”.