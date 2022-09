Settembre 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

“In questa nostra Italia, avvertiamo, oggi più che mai, il dovere di offrire il nostro contributo centrato sulla definizione condivisa di un ‘lavoro degno'”. E’ quanto ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso del suo intervento all’Assemblea generale che quest’anno si tiene in Vaticano prima dell’Udienza del Papa