Confitarma presenta il nuovo Consiglio Direttivo, per affrontare le sfide che attendono l’economia del mare in Italia

Gennaio 24, 2024

Your browser does not support the video tag.

Nella sede di Palazzo Colonna, Confitarma, la Confederazione Italiana degli Armatori ha organizzato un Media Day per presentare la nuova squadra del Consiglio Direttivo. Un incontro per instaurare un dialogo proficuo con la stampa e tracciare le linee fondamentali della strategia del nuovo Consiglio. Sfide vecchie e nuove attendono il Consiglio direttivo dell’associazione che conta ben 123 anni di storia.