Agosto 25, 2022

Dopo la ‘bocciatura’ arrivata dall’Agcom sul confronto tv a due tra Enrico Letta e Giorgia Meloni – che per il Garante violerebbe la par condicio -, non si fanno attendere le reazioni dei partiti. “Scelta bizantina” secondo il segretario del Pd, soddisfazione invece viene espressa dal leader di Azione Calenda e da quello M5S Conte.