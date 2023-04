Aprile 27, 2023

In occasione del confronto con i partiti e le istituzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro riassunte nel “Decalogo della prevenzione partecipata”, organizzato da Confsal giovedì 27 aprile a Roma, è intervenuto Franco Bettoni, presidente Inail, che ha espresso approvazione per il decalogo che “mette al centro imprese, lavoratrici e lavoratori in tema di prevenzione”