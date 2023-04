Confsal, Rizzetto: “Sicurezza lavoro parte dalla cultura”

Aprile 27, 2023

Your browser does not support the video tag.

Confsal, la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, ha organizzato giovedì 27 aprile presso la sede Inail di Roma, un incontro con i partiti e le istituzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro riassunte nel “Decalogo della prevenzione partecipata”. A margine, il presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati, Walter Rizzetto, ha espresso la necessità di inserire nel percorso formativo dei giovani studenti, a partire dalle scuole secondarie, l’insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro.