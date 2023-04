Aprile 27, 2023

Confsal, la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori, ha promosso presso la sede Inail di Roma un incontro con forze politiche e Istituzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un confronto a 360° che ha ruotato attorno al “Decalogo della prevenzione partecipata”, redatto dalla Confederazione.