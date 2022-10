Settembre 30, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il nuovo Piano nazionale di prevenzione vaccinale in fase di approvazione ribadisce il ruolo dei vaccini per una prevenzione globale e per proteggere le fasce più a rischio. A partire dall’età pediatrica, tutti i vaccini sono importanti: “Nessuna distinzione tra vaccinazioni obbligatorie e raccomandate”.