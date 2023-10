Ottobre 2, 2023

La riunione del Consiglio Affari Esteri dell’Ue a Kiev di oggi “è un evento storico, perché per la prima volta nella storia il Consiglio Esteri si riunisce fuori dai confini attuali dell’Ue, ma all’interno dei confini futuri dell’Ue. E questo è un messaggio di per sé”. Lo sottolinea il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in conferenza stampa a Kiev a fianco dell’Alto Rappresentante Josep Borrell.