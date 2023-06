Giugno 29, 2023

“I dodici miliardi” in più annunciati da Ursula von der Leyen per la gestione dei flussi migratori “sono un buon punto di partenza”. A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oggi a Bruxelles per il Consiglio Ue. Cosa ha detto la premier al vertice europeo dei 27.