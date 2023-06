Giugno 15, 2023

A margine dell’incontro organizzato a Milano giovedì 15 giugno, ‘Scenari globali, prospettive italiane: decifrare la complessità per governare il cambiamento’, promosso dall’associazione Centromarca, è intervenuto Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat e professore emerito presso l’università Bicocca di Milano, il quale ha sottolineato che il cambiamento demografico che va prospettandosi genererà un cambiamento profondo anche dal punto di vista dei consumi.