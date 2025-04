Consumi, Magri (Ispi): “Italia rischia di isolarsi”

1 Aprile 2025

“Il contesto è complicato per tutti. Siamo il Paese con il governo più vicino a Trump e quindi sicuramente ci sarà ancor più per l’Italia la tentazione di cercare un negoziato. Questo potrebbe essere nel breve periodo un bene per l’Italia, potrebbe essere nel medio termine una difficoltà per l’Europa e quindi per l’Italia in Europa. Lato difesa, siamo fra i Paesi più indietro in termini di investimenti e siamo fra i Paesi più indebitati. In entrambi i temi, difesa e dazi, c’è un rischio di un isolamento per l’Italia più forte che per altri Paesi”. Così Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale, partecipando all’incontro organizzato a Milano da Ibc, l’Associazione industrie beni di consumo, in occasione dell’assemblea 2025.