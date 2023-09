Settembre 7, 2023

“Gli italiani che dichiarano una condizione di disagio crescono in due anni del 50%: sono oggi 27 milioni coloro che dichiarano di non riuscire sempre ad avere uno standard di vita minimo accettabile” sono le parole di Albino Russo, direttore generale dell’Associazione nazionale Cooperative di Consumatori-Coop che ha redatto il “Rapporto Coop 2023 – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani” presentato il 7 settembre a Milano, in anteprima digitale.