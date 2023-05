Maggio 19, 2023

Sono stati assegnati i premi del contest “Salute per il futuro” organizzato da Fattore J, il progetto di Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia nato per sensibilizzare ragazze e ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia sull’importanza di una corretta informazione scientifica e sulla scelta di comportamenti responsabili per il benessere e la salute di tutti. Quattro le categorie premiate: video, grafica, short stories e podcast.