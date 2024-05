Continental Top Sponsor del Giro d’Italia. Cattaneo, “Entusiasti di essere qui a promuovere i valori del nostro brand”.

4 Maggio 2024

Continental, azienda leader nella produzione di pneumatici e tecnologie per l’automotive, partecipa come Top Sponsor e pneumatico ufficiale alla 107ª edizione del Giro d’Italia.Oltre alla manifestazione competitiva, Continental, per il secondo anno supporta anche il Giro-E, gara non competitiva riservata alle bici elettriche. “Non ci limitiamo a questo – osserva Cattaneo – “I nostri prodotti equipaggiano anche la flotta di vetture elettrificate Toyota con il nostro prodotto di punta che è l’AllSeasonContact2, un prodotto studiato appositamente e ottimizzati per veicoli elettrici e ibridi”.