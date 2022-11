Novembre 16, 2022

Your browser does not support the video tag.

Nel 2021 la spesa per la gestione di un conto corrente è cresciuta di 3,8 euro, raggiungendo l’importo di 94,7 euro. E’ quanto emerge dall’indagine sulla spesa dei conti correnti delle famiglie condotta nel 2022 dalla Banca d’Italia. L’aumento dovuto principalmente per l’emissione e per la gestione delle carte di pagamento.