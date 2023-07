Contributi colf e badanti, seconda rata in scadenza oggi

Luglio 10, 2023

E’ in scadenza la seconda rata dei contributi di colf e badanti. I datori di lavoro domestico dovranno procedere con il versamento delle somme dovute entro il termine ultimo di oggi, lunedì 10 luglio 2023, secondo le consuete modalità previste dall’Inps.

Sono quattro le scadenze da tenere a mente in relazione al pagamento dei contributi per il lavoro domestico 2023, da versare a cadenza trimestrale entro i seguenti termini:

dal 1° al 10 aprile per il primo trimestre;

dal 1° al 10 luglio per il secondo trimestre;

dal 1° al 10 ottobre per il terzo trimestre;

dal 1° al 10 gennaio dell’anno successivo per il quarto trimestre.