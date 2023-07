Coop: Cardoletti (UNHCR), ‘Nel mondo 110mln di rifugiati, questione alimentare molto seria

Luglio 14, 2023

“In un mondo dove ci sono più di 110 milioni di sfollati e rifugiati, abbiamo bisogno di tutti e la collaborazione con la Coop è stata fondamentale negli ultimi tre anni per poter rispondere in situazioni di emergenze. La questione alimentare sta diventando sempre più complessa, quindi è un settore in cui noi siamo più impegnati, coinvolgendo tutte le organizzazioni internazionali e privati”. Così il Rappresentante per l’Italia e Santa Sede di UNHCR della campagna Unhcr Africa, Chiara Cardoletti, a margine dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Cooperative Consumatori dal titolo “Creare Futuro. Una buona spesa può cambiare il mondo”, tenutosi a Roma.