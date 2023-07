Coop: Rechlin, ‘Aumento prezzi beni alimentari, non comporta crescita inflazione ma colpisce i fragili’

Luglio 14, 2023

“L’aumento dei prezzi dei beni alimentari non è necessariamente un aumento dell’inflazione, ma è relativo ad altri prezzi. Quindi, quando c’è questo tipo di aumento si colpisce in particolare i settori più fragili della popolazione. La volatilità che ci dobbiamo attendere per il futuro ha a che fare sia con i cambiamenti climatici ma anche con la situazione geopolitica come quella in Ucraina dove non si vede luce in fondo al tunnel”. Così il Professore di Economia presso la London Business School, Lucrezia Reichlin, a margine dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Nazionale Cooperative Consumatori dal titolo “Creare Futuro. Una buona spesa può cambiare il mondo”, tenutosi a Roma.