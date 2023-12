Cop 28, oggi nuovo round ma intesa su uscita da combustibili fossili è lontana

Dicembre 12, 2023

Non c’è accordo su uscita da combustibili fossili tra i Paesi partecipanti alla Cop 28, la conferenza sui cambiamenti climatici in corso negli Emirati arabi uniti. Oggi nuovo incontro per trovare una soluzione. Tra i contrari al bando dei combustibili fossili, soprattutto i Paesi produttori di petroli aderenti all’Opec mentre Ue e Usa spingono per fare di più.