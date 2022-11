Novembre 6, 2022

Si apre oggi in Egitto il 27esimo vertice Onu sui Cambiamenti Climatici, la Cop27. Fino al 18 novembre a Sharm El-Sheikh, presenti 100 leader tra capi di stato e di governo. Per l’Italia ci sarà il premier Giorgia Meloni. Tra i temi la riduzione delle emissioni dei gas: obiettivo non tenere a 1,5 gradi il riscaldamento globale, ora siamo al 2,1 gradi.