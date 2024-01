Copenaghen, ultimo appuntamento ufficiale per la regina Margrethe

Gennaio 4, 2024

Your browser does not support the video tag.

A Copenaghen ultimo appuntamento ufficiale per Margrethe II, l’83enne regina di Danimarca che a Capodanno ha annunciato l’abdicazione. La monarca ha partecipato al tradizionale ricevimento di inizio anno nel palazzo sede del governo danese. Dal 14 gennaio sarà il figlio 55enne principe ereditario a salire al trono con il nome di Frederik X. La successione non prevede una cerimonia di incoronazione.