Coppa Davis, Volandri: “Ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto solo settimane dopo”

Dicembre 16, 2023

“Quest’anno tanti sono stati i premi, oggi anche quello di atleta dell’anno. Oggi i ragazzi sono impegnati a preparare il raggiungimento dei prossimi obiettivi e, quindi, questo lo ritiro io. Ci siamo resi conto di quello che abbiamo fatto solo alcune settimane dopo la vittoria della Davis”. Lo ha detto il capitano della nazionale italiana di tennis che ha vinto l’ultima Coppa Davis, Filippo Volandri, a margine dell’annuale evento degli Oscar dello Spot “Asi Sport&Cultura” che si è tenuto a Roma dove ha ritirato per tutta la squadra il premio Atleta dell’anno.