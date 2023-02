Febbraio 2, 2023

Coppa Italia, Roma sconfitta in casa per 2-1 dalla Cremonese che vince all’Olimpico nel match e si qualifica per le semifinali, dove affronterà la Fiorentina. Stasera alle 21 tocca a Juventus e Lazio staccare il biglietto per la semifinale: chi passa il turno affronterà l’Inter.