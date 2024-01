Corazza (Apiafco): “Psoriasi per 2 mln italiani, migliorare accesso a cure”

Gennaio 18, 2024

“In Italia siamo circa 2 milioni e mezzo a convivere con la psoriasi, ma abbiamo bisogno di informazioni sui trattamenti soprattutto per i pazienti gravi perché la malattia può interessare tutto il corpo, dai capelli ai piedi. Quello che chiediamo è un migliore accesso e monitoraggio delle cure. Ma sia chiaro, i farmaci efficaci in tempi rapidi non rappresentano un costo ma un investimento. Inoltre, stiamo lottando per entrare nel secondo livello del Piano nazionale della cronicità”. Sono le parole di Valeria Corazza, presidente di Apiafco – Associazione psoriasici italiani amici della fondazione Corazza intervenuta alla presentazione del Report di Salutequità dal titolo ‘Valutare bene per garantire equità. Raccomandazioni per l’equità nel Nuovo sistema di garanzia (Nsg) dei Livelli essenziali di assistenza” che si è tenuta a Roma.