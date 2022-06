Giugno 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

Oliviero Corda, Vice coordinatore del gruppo di lavoro Energia dell’Associazione OICE, ha parlato della filiera dell’idrogeno a margine del convegno ‘Gli elettrolizzatori e la loro filiera”, svoltosi durante Hydrogen Expo, la prima kermesse italiana dedicata all’idrogeno e ospitata da Piacenza Expo tra l’8 e il 10 giugno