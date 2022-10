Ottobre 4, 2022

Your browser does not support the video tag.

Allerta in Giappone dopo il lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord che ha sorvolato il paese nipponico, costringendo parte della popolazione a riparare nei rifugi. Il premier Kishida ha definito l’accaduto “un atto oltraggioso”. Forte condanna dall’Ue, mentre gli usa annunciano “risposte risolute”