Novembre 2, 2022

Si alza il livello della tensione tra le due Coree. In risposta a una esercitazione aerea su vasta scala intrapresa questa settimana da Corea del Sud e Stati Uniti, la Corea del Nord ha lanciato almeno 17 missili balistici a corto raggio nel Mar del Giappone.