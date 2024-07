Coripet a ‘Missione Italia’ per fare il punto su economia circolare e sviluppo sostenibile

5 Luglio 2024

Nell’ambito della terza edizione di ‘Missione Italia’, l’appuntamento annuale di Anci, associazione Nazionale Comuni Italiani, dedicato al PNRR di Comuni e Città, in programma il 4 e 5 luglio presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a Roma, si è tenuto il panel ‘Sviluppo sostenibile: i progetti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica’, in cui illustri personalità del settore, tra cui Coripet, e istituzioni, si sono confrontati in materia di economia circolare e sistema normativa relativo ai rifiuti da imballaggio.