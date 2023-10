Corporate activism, Panseri (Google): “Veicolare valori coerenti con missione aziendale”

Ottobre 11, 2023

“Il corporate activism è un modo per declinare i valori in cui l’azienda crede e trasmetterli utilizzando i servizi offerti ma deve essere coerente con la missione aziendale”. Lo ha detto Simona Panseri, director Corporate communication and Public affairs Southern Europe di Google, a margine dell’evento di presentazione dei risultati della ricerca “Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?”, prodotta dall’International Corporate Communication Hub in collaborazione con l’Università Iulm di Milano.