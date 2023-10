Corporate activism, Tassone (Mediobanca): “Inclusione sociale è per noi molto importante”

Ottobre 11, 2023

“L’impegno a favorire l’inclusione sociale è uno dei fronti principali su cui lavoriamo dal punto di vista del corporate activism”. Queste le parole di Stefano Tassone, Head of Group Communications di Mediobanca, a margine dell’evento organizzato da Icch a Milano con il quale sono stati presentati i risultati della ricerca “Corporate Activism: un’opportunità per il cambiamento sociale o solo una strategia di business?”, prodotta dall’International Corporate Communication Hub in collaborazione con l’Università Iulm di Milano.