Ottobre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

La Corte di Giustizia europea dice sì al divieto di indossare simboli religiosi nei luoghi di lavoro purché lo stop venga applicato in maniera generale e indiscriminata. A sottoporre la questione al tribunale di Bruxelles era stata una donna belga di religione musulmana che sarebbe stata scartata a un colloquio di lavoro per non aver tolto il velo.