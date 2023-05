Maggio 9, 2023

Eseguite dai carabinieri di Cosenza misure cautelari nei confronti di 37 indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga. Due i sodalizi operanti a San Lucido ed a Paola, che erano dediti anche all’esercizio abusivo del credito e all’estorsione.