Giugno 16, 2023

“Stiamo cercando il più possibile di concretizzare quelle che sono le progettualità sviluppate anni fa in termini di piattaforma di costruzione del futuro che va a mettere insieme singole aziende, realtà e istituzioni che vedono la tecnologia e il digitale alla luce della costruzione del futuro.

Così Cosmano Lombardo, Ceo e Creatore di We Make Future, al We Make Future di Rimini, la fiera del futuro digitale.