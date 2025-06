Cosmano Lombardo:”Tre giorni in cui abbiamo toccato con mano il futuro dell’Intelligenza artificiale”

6 Giugno 2025

Your browser does not support the video tag.

“È un’edizione del presente ma naturalmente un’edizione del futuro in cui abbiamo assistito, ascoltato e visto, toccato con mano quello che è il futuro dell’intelligenza artificiale, della tecnologia e dell’innovazione digitale. In una visione in cui il mondo viene costruito insieme alle aziende, insieme ai singoli, utilizzando tutto questo arsenale tecnologico non solo in ottica di business ma anche in ottica sociale.” Sono le parole di Cosmano Lombardo Ceo di Search On Group e ideatore del We Make Future la 3 giorni di innovazione digitale in chiusura a Bologna. “All’interno di questo quadro tengo a sottolineare due premi, un premio internazionale consegnato all’Arabia Saudita in quanto stato innovativo e la regione Puglia innovativa in assoluto.”