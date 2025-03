Cosmetica, De Dominicis (Cosmetica Italia): “Green deal più pesante per pmi italiane”

21 Marzo 2025

Con un settore basato “sulle piccole e medie imprese, le sfide in termini di competitività e di regolamentazione dello tsunami normativo legato soprattutto al Green deal rappresentano un peso maggiore per il nostro Paese”. Così la direttrice generale di Cosmetica Italia – Associazione nazionale imprese cosmetiche, Silvia De Dominicis, a margine dell’evento organizzato dalla Value of beauty Alliance, l’alleanza di sedici grandi aziende della cosmetica che ha chiesto alla Commissione europea l’avvio di un dialogo strategico per affrontare i problemi relativi all’impatto delle recenti norme europee sul settore.