Cosmetica Italia: 15 miliardi di euro fatturato 2023

Febbraio 21, 2024

La cosmetica tra le eccellenze del Made in Italy. “I dati preconsuntivi sul 2023 segnalano il raggiungimento dei 15 miliardi di euro per il fatturato totale dell’industria cosmetica in Italia. Questo valore è trainato dall’export, 7 miliardi, che rispetto al 2022 è cresciuto del 19,5%: un trend positivo che ci pone al primo posto nel confronto con altri settori del Made in Italy”, ha detto Benedetto Lavino, presidente di Cosmetica Italia.