Cosmetica, Mazzali (Lombardia): “Direttiva Ue acque reflue prende di mira cosmesi”

21 Marzo 2025

La regione Lombardia, porterà avanti “una battaglia” contro la direttiva europea sulle acque reflue, che scarica il costo della riduzione dei microinquinanti sulle aziende della cosmesi e della farmaceutica, ritenute centrali per l’economia regionale. Lo ha detto l’assessore al Turismo e alla Cosmesi della Lombardia, Barbara Mazzali, a margine dell’evento organizzato a Bruxelles dalla Value of beauty Alliance, l’alleanza di sedici grandi aziende della cosmetica che ha chiesto alla Commissione europea l’avvio di un dialogo strategico per affrontare i problemi relativi all’impatto delle recenti norme europee sul settore.