Cosmoprof Worldwide Bologna, l’appuntamento chiave dell’intera industria cosmetica pronta a tornare con l’edizione 2025

13 Febbraio 2025

Sono attesi a Bologna oltre 250mila operatori e più di tremila aziende da 65 paesi, in rappresentanza di oltre 10.000 brand per la 56° edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, in svolgimento dal 20 al 23 marzo 2025. La manifestazione è l’appuntamento di riferimento per l’intera industria cosmetica, riconosciuta in tutto il mondo come appuntamento altamente performante per facilitare il networking e la relazione tra domanda e offerta e grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, la manifestazione rimane l’appuntamento chiave per gli operatori del settore.