Costa (Ministero Salute): “Dieta mediterranea strumento di prevenzione”

13 Giugno 2024

“La dieta mediterranea è un potente strumento per la prevenzione. La consapevolezza di una corretta alimentazione, intesa come stile di vita, rappresenta l’investimento più importante in questo senso. Perciò c’è bisogno di un’opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, e credo che momenti come questo organizzato dalla Fondazione Istituto Danone, e il libro che è stato presentato oggi, rappresentino strumenti essenziali che possono aiutarci in un percorso di condivisione e di coinvolgimento”. Così Andrea Costa, Consigliere del Ministro Schillaci presso il Ministero della Salute, intervenendo alla presentazione del libro “Proteine nella dieta mediterranea”, svoltosi a Roma presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, organizzato dalla Fondazione Istituto Danone.