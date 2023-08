Agosto 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Giusto che il Servizio sanitario nazionale offra gratis il vaccino anti-Covid alle categorie a rischio” previste dalla circolare della direzione della Prevenzione del ministero della Salute, “ma gli altri lo paghino”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, torna sulla prossima campagna di vaccinazione anti-Covid.