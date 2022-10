Ottobre 28, 2022

Addio al bollettino Covid giornaliero su nuovi contagi, morti e ricoveri. Dopo due anni e mezzo, i dati saranno comunicati su base settimanale. È questa la decisione presa dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha annunciato un provvedimento per il reintegro in servizio del personale sanitario non vaccinato.