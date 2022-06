Covid Campania, Consiglio di Stato ‘assolve’ De Luca su Dad

Giugno 1, 2022

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Regione Campania che nel periodo della cosiddetta “seconda ondata” di Covid-19 nell’autunno 2020 fece ricorso alla didattica a distanza. La terza sezione ha accolto il ricorso contro la sentenza del Tar Campania che, a sua volta, accoglieva il ricorso di un genitore contro le ordinanze firmate dal governatore Vincenzo De Luca. I giudici sottolineano inoltre “le misure intraprese dal presidente della Regione non sono state di interruzione del servizio scolastico, ma di erogazione in forma diversa e più prudenziale”.