Giugno 20, 2022

“Rimane obbligatorio fino al prossimo 30 giugno, per il personale e gli utenti, l’uso delle mascherine negli uffici della Regione Campania”. Lo annuncia una nota della Regione stessa, con la quale si dà conto dell’atto firmato dal presidente Vincenzo De Luca, nel quale vengono elencate le disposizioni relative all’utilizzo della mascherina, stabilite nel decreto del ministero della Salute del 15 giugno scorso.