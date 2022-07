Luglio 12, 2022

Essere donne, non fumatori ed essere single o conviventi rende migliore la risposta immunitaria indotta dal vaccino anti-covid. Sono alcuni degli aspetti emersi da uno studio tutto italiano, promosso dall’Università Sapienza e dal Policlinico Umberto I di Roma. Ecco cosa è emerso.