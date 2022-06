Covid e guerra: Ricerca BVA-Doxa, con la paura cresce il bisogno di protezione

Giugno 8, 2022

Your browser does not support the video tag.

La pandemia e lo scoppio della guerra in Ucraina hanno favorito la nascita di nuove paure, che hanno innescato nuovi bisogni di protezione: lo rivela una ricerca BVA-Doxa condotta per l’Osservatorio “Change Lab, Italia 2030” realizzato da Groupama Assicurazioni, che ha l’obiettivo di indagare trend che entro il 2030 cambieranno le abitudini di vita degli italiani.

Tra questi l’instabilità e la precarietà, ma anche la speranza, la voglia di cambiamento e una maggiore propensione al risparmio.

Cala la propensione al rischio: proteggere i capitali e assicurare un futuro sereno ai propri cari sono tra i principali driver di ogni scelta di investimento.